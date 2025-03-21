Американское издание Business Insider опубликовало материал, в котором обвинило администрацию Дональда Трампа в целенаправленном ослаблении позиций Украины в процессе переговоров о возможности прекращения боевых действий.

По версии издания, в то время как Киев пытается решать критические проблемы на фронте, включая потери территорий в Курской области и постоянное давление российских сил на передовой, действия Вашингтона только усугубляют сложившуюся ситуацию. Американская администрация, как считает автор публикации, якобы существенно подрывает переговорные возможности украинской стороны.

Авторы статьи также подчеркнули заметное изменение позиции США в отношении конфликта. Если ранее американская поддержка позволяла Украине сохранять устойчивость в противостоянии с Россией, то текущая политика Белого дома ставит Киев в крайне невыгодное положение.

Издание отмечает, что подход Трампа может иметь долгосрочные последствия для украинской стороны, особенно в контексте ее способности отстаивать свои интересы при обсуждении условий возможного прекращения огня или мирного урегулирования конфликта.

Ранее бундестаг одобрил дополнительное финансирование для Украины.