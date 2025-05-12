Трамп анонсировал снижение цен на лекарства в США

В социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп заявил о планах снизить стоимость лекарств в стране на 59%.

Он также выразил уверенность, что цены на бензин, энергию, продукты питания и другие товары будут снижаться, исключив возможность инфляции.

Недавно американский лидер анонсировал подписание 12 мая указа, предусматривающего снижение цен на лекарственные препараты в США в диапазоне от 30 до 80%. По его мнению, цены на фармацевтические товары в других странах могут вырасти, чтобы «восстановить справедливость в Америке».

Ранее сообщалось, что Трамп может получить от Катара новый роскошный борт № 1.