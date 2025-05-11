Трамп может получить самый дорогой подарок от другого государства в истории США

Администрация Трампа готовится к тому, чтобы принять подарок от Катара главе Белого дома в виде роскошного авиалайнера. Об этом сообщило ABC News.

По утверждению издания, королевская семья Катара планирует вручить подарок Трампу по его приезду в страну. Американский лидер хочет совершить поездку на следующей неделе. Стоимость самолета, который желают подарить Трампу, составляет $400 млн без учета тех средств связи, которые имеются на его борту. Это воздушное судно представляет из себя настоящий дворец, поскольку очень богато украшено и набито средствами роскоши.

Трамп уже ознакомился с этим самолетом во время своей предыдущей поездки в Катар, которая происходила в феврале. Если президент США примет подарок, то он будет пользоваться им до конца своего текущего срока. По его окончанию он передаст авиалайнер фонду президентской библиотеки Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Россией переговоры. По его мнению, инициатива, которую выдвинул Путин, поможет заключить мир либо хотя бы прояснит позиции обеих сторон конфликта. Это позволит и Европе, и США выработать линии своего поведения.