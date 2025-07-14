Трамп назвал переговоры с Путиным «очень приятными»

Дональд Трамп признался, что его беседы с Владимиром Путиным всегда проходят в приятной атмосфере. Американский лидер рассказал об этом во время встречи с генсеком НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США поделился деталями своего общения с Владимиром Путиным. По словам Трампа, их диалоги всегда отличаются особой теплотой, несмотря на сложные геополитические вопросы, которые им приходится обсуждать.

Это заявление прозвучало во время встречи с Марком Рютте в Овальном кабинете. Американский лидер подчеркнул, что регулярно общается с Путиным, в том числе по вопросам урегулирования международных конфликтов.

Трамп отметил, что со временем пришел к пониманию бессмысленности пустых переговоров — по его словам, решающее значение имеют только конкретные действия и достигнутые результаты. Американский лидер выразил надежду, что российский президент разделяет этот подход, особо подчеркнув своё уважение к России как к великой мировой державе.

Ранее стало известно, что российские акции взлетели, несмотря на угрозы Трампа.