Трамп: Байден в состоянии развязать третью мировую войну еще до ухода с поста президента

Байден будет находиться на своем посту еще 10 месяцев, и за это время он способен втянуть в войну весь мир. Об этом сообщил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время публичного выступления в штате Пенсильвания. Его слова привел ТАСС .

Трамп указал на то, что нынешний глава Белого дома зачастую не в состоянии связать между собой несколько фраз. При этом он ведет важнейшие переговоры с представителями стран, которые потенциально могут угрожать всему миру. Среди них Россия, Китай и Северная Корея.

«10 месяцев - это долгий срок. За 10 месяцев можно успеть навредить нашей стране, в том числе третьей мировой войной», - заявил он.

Дональд Трамп подчеркнул, что США сейчас находятся в большой опасности, и именно Байден подвергает этой опасности собственную страну. Он также призвал всех своих сторонников включиться в борьбу, чтобы убрать с пути больной политический класс, который фактически ненавидит Америку.

Ранее Трамп публично заявил, что у него сложились неплохие отношения с российским и китайским лидерами. Он заверил, что в случае прихода к власти сумеет договориться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.