Трамп «взял» Мичиган и увеличил отрыв от Харрис до 292 выборщиков

Баллотирующийся на пост президента США республиканец Дональд Трамп увеличил необходимое для победы число выборщиков (270) с 277-ми до 292-х. В колеблющемся штате Мичиган полчаса назад подсчитали все голоса избирателей. Там, в итоге, с минимальным перевесом над Камалой Харрис в несколько процентных пунктов, первенствовал миллиардер.

Таким образом, все 15 голосов выборщиков от Мичигана, который не раз голосовал за демократов, перешли в копилку республиканца Трампа. Общее количество выборщиков у него теперь 292. У Харрис по-прежнему 224.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Как передает телеканал Fox News, Трамп лидирует и в колеблющемся штате Аризона, который сможет дать победителю еще 11 голосов выборщиков. Также за ним сейчас и штат Орегон.

А влиятельное издание The New York Times дало прогноз по выборам в США, считая, что с 83% вероятностью победу будет праздновать кандидат от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп.