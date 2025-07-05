Трамп бросился звонить Мерцу и Макрону после разговора с Зеленским

Трамп после разговора с Зеленским созвонился с Мерцем и Макроном

Политика

Фото: [flickr.com]

4 июля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил американский телеканал CNN.

После этого хозяин Белого дома созвонился с Владимиром Зеленским. Как сообщает портал Axios, Трамп якобы заявил о желании администрации США оказать Киеву поддержку в укреплении ПВО, а также пообещал проверить, поставки каких вооружений были приостановлены с американской стороны.

Так, обсуждалась возможность покупки Германией некоторых батарей Patriot у США для их отправки Украине.

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил Трампа с прохождением его проекта в сенате и Днем независимости.