Трамп бросился звонить Мерцу и Макрону после разговора с Зеленским

После этого хозяин Белого дома созвонился с Владимиром Зеленским. Как сообщает портал Axios, Трамп якобы заявил о желании администрации США оказать Киеву поддержку в укреплении ПВО, а также пообещал проверить, поставки каких вооружений были приостановлены с американской стороны.

Так, обсуждалась возможность покупки Германией некоторых батарей Patriot у США для их отправки Украине.

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил Трампа с прохождением его проекта в сенате и Днем независимости.