Трамп бросился звонить Мерцу и Макрону после разговора с Зеленским
Трамп после разговора с Зеленским созвонился с Мерцем и Макроном
Фото: [flickr.com]
4 июля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил американский телеканал CNN.
После этого хозяин Белого дома созвонился с Владимиром Зеленским. Как сообщает портал Axios, Трамп якобы заявил о желании администрации США оказать Киеву поддержку в укреплении ПВО, а также пообещал проверить, поставки каких вооружений были приостановлены с американской стороны.
Так, обсуждалась возможность покупки Германией некоторых батарей Patriot у США для их отправки Украине.
Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил Трампа с прохождением его проекта в сенате и Днем независимости.