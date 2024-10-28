Трамп четыре раза упомянул Россию на масштабном митинге в Нью-Йорке

Экс-президент США Дональд Трамп провел масштабный митинг на известной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Мероприятие собрало большое количество поклонников экс-президента, которые пришли поддержать его в преддверии президентских выборов, которые пройдут 5 ноября.

На митинге Трамп уделил значительное внимание как внутренним, так и внешним вопросам, в частности, четырежды упомянув Россию, передает ТАСС. Дважды он также высказался о президент РФ Владимире Путине, отметив, что «хорошо с ним ладит».

Эти фразы вызвали активный отклик у сторонников, которые оценили и его критику курса в администрации Джо Байдена, направленную в адрес вице-президента Камалы Харрис.

На сцене вместе с Трампом выступили его ключевые соратники, включая Джеймса Дэвида Вэнса, Илона Маска, Майка Джонсона, Роберта Кеннеди-младшего и Такера Карлсона, которые поддержали его идеи и критику текущей власти.

В целях безопасности в районе проведения митинга были введены строгие меры. В ходе мероприятия проводился тщательный досмотр. На крыше здания дежурили снайперы, а над толпой кружил дрон, обеспечивая безопасность участников. Некоторые из них пришли с маленькими детьми.

Как подчеркнул сам Трамп, он привержен своей программе, которая, по его мнению, сможет вернуть Америку на путь процветания.

Ранее сообщалось, что супруга Трампа Мелания шокировала своим появлением толпу в Нью-Йорке.