Трамп чуть не разревелся при виде названия «Залив Америки» на карте

В ходе общения с представителями СМИ в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп выразил свои чувства по поводу переименования Мексиканского залива в Американский.

В первый же день своего президентства, 20 января 2025 года, Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым Мексиканский залив получил новое название — Залив Америки. В ответ на это решение президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что, несмотря на указ Трампа, во всем мире по-прежнему используется название Мексиканский залив.

Как признался республиканец, каждый раз, когда он смотрит на географические карты и видит название Американский залив, ему на глаза наворачиваются слезы, а к горлу подкатывает комок.

«Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я не хочу, чтобы вы сказали: «Трамп не выдержал и разревелся», — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что в Польше в ответ на план Трампа по приобретению Гренландии захотели купить Гавайи.