Трамп дал обещание премьеру Канады всегда оставаться другом

Соединенные Штаты всегда будут сохранять с Канадой дружественные отношения. Такое обещание канадскому премьер-министру Марку Карни дал американский президент Дональд Трамп. Его слова привела «Лента.ру».

Руководители двух государств провели личную встречу. Глава Белого дома заверил, что всегда хорошо относился к Канаде. В этой стране живут многие его друзья, а также родственники по материнской линии.

«Мы в любом случае останемся друзьями с Канадой. Это для меня очень особенное место», — указал он.

Трамп также поздравил Карни с победой на выборах, по итогам которых тот и стал канадским премьер-министром. Американский лидер выразил мнение, что это произошло во многом благодаря ему самому, поскольку изначально партия Карни проигрывала выборную кампанию.

Ранее Трамп призвал Карни никогда не говорить никогда. Это последовало как ответ на заявление, что Канада не продается и продаваться не будет, а экономические отношения с Вашингтоном рассматриваются лишь как партнерство и сотрудничество.