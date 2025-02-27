Трамп дал забавный ответ на вопрос о России
Трамп ответил на вопрос, справится ли Великобритания с Россией
Фото: [flickr.com]
На встрече в Белом доме журналисты спросили президента США Дональда Трампа, справится ли Великобритания с Россией.
«Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — спросил американский лидер, обращаясь к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.
Все присутствующие рассмеялись.
«Ну», — покачал головой Стармер.
Трамп заявил, что у Великобритании хорошая армия. Стармер в ответ сказал, что гордится своей страной, но США всегда оказывали поддержку Великобритании, что обеспечило успех этого союза.
Ранее сообщалось о том, что Трамп выразил готовность к мирному соглашению по Украине на встрече со Стармером.