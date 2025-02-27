Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в возможности достижения мирного соглашения по Украине. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, пишет РИА Новости.

На фоне прошлого опыта мирных инициатив России, важно отметить, что в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил прекратить огонь на Украине и начать переговоры после вывода украинских войск.

Глава государства также указал на необходимость для Киева отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный статус. Путин дополнил свое предложение требованием об отмене санкций против России.

Тем не менее, террористические акты со стороны ВСУ усложняет ситуацию. После нападения украинских боевиков на Курскую область российский президент заявил о невозможности ведения диалога с теми, кто наносит удары по мирным жителям и инфраструктуре.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные предложения Москвы сохраняют актуальность, но на данном этапе Россия не намерена вести переговоры с Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ заявил, что Москва никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем.