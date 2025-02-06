Трамп добился отмены сборов за проход судов США через Панамский канал

Власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход через Панамский канал для судов, зарегистрированных в США, сообщила пресс-служба Государственного департамента на платформе X.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о чрезмерных сборах для американских судов и заявлял о намерении вернуть Панамский канал под контроль США.

Как сообщили в Госдепе, правительственные корабли США смогут проходить через Панамский канал без уплаты сборов, что позволит сэкономить миллионы долларов для бюджета страны.

В своей инаугурационной речи 20 января Трамп подчеркивал, что контроль над каналом находится у Китая, уточняя, что «мы не передавали его Китаю, а отдали Панаме».

Ранее сообщалось, что в Панаме подали иск об отмене права управления портами гонконгской компанией.