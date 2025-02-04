В Панаме подали иск об отмене права управления портами гонконгской компанией

Панамские юристы Хулио Эрнандес и Норман Кастро подали конституционный иск, требующий отмены концессии гонконгской компании на управление стратегически важными портами Кристобаль и Бальбоа, сообщило РИА Новости со ссылкой на местный телеканал ECO TV.

Отмечается, что иск касается нарушений десяти статей основного закона Панамы.

«Конституция гласит, что общественные блага должны использоваться с наибольшей пользой для народа, но здесь вместо общественных интересов были учтены частные. Все было отдано этой компании, в обмен почти ни на что», — сказал юрист Кастро.

Концессия (государственно-частное партнерство) на управление портами в Панаме была выдана в 1997 году. В 2021 году она была продлена на дополнительные 25 лет.

Эксперты отмечают, что такая ситуация, особенно на фоне политических изменений в регионе, может вызвать серьезные последствия как для внутренней политики Панамы, так и для международных отношений, особенно между США и Китаем.

На фоне этого иска стоит также угроза президента США Дональда Трампа взять под контроль Панамский канал. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио выразил позицию американского президента лидеру Панамы Хосе Раулю Мулино, заявив о нежелании сохранять статус-кво с учетом растущего влияния Китая в регионе.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино принял решение о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с Китаем, связанного с инициативой «Один пояс — один путь».