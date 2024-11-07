Трамп собрался принять предложение Байдена о встрече в ближайшее время

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп в скором времени посетит Белый дом по приглашению Байдена. Об этом сообщил Стивен Чун, представитель предвыборного штаба республиканца. Его слова привело CNN.

Дональду Трампу позвонил действующий президент США Джо Байден и пригласил его совершить визит в Белый дом. Он также поздравил его с победой на выборах. По утверждению Чуна, Трамп был благодарен Байдену за звонок, он планирует в ближайшие дни приехать в Белый дом и встретиться с президентом.

Ранее сообщалось, что ряд представителей Демократической партии обвинили Байдена в том, что Харрис проиграла выборы. Одни считают, что ему стоило не снимать свою кандидатуру с выборов, другие же обвиняют его в крайней непопулярности среди простого народа и негативном влиянии на партию.