Трамп допустил введение исключений из пошлин для некоторых стран

Трамп пообещал не вводить пошлины для некоторых стран

Политика

Фото: [flickr.com]

Вашингтон может ввести для некоторых стран исключения из ответных пошлин, но не ниже минимальных 10%. Такое заявление в ходе интервью представителям СМИ на борту самолета сделал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что 10% — это минимальная планка.

По словам американского лидера, многие страны хотят вести с Соединенными Штатами переговоры по заключению торговых соглашений.

Трамп понимает, что какие-то страны не захотят продолжить сотрудничество из-за высоких тарифов.

Ранее сообщало о том, что Лукашенко объяснил, почему Трамп резко выступил против БРИКС.