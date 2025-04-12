Трамп допустил введение исключений из пошлин для некоторых стран
Трамп пообещал не вводить пошлины для некоторых стран
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Вашингтон может ввести для некоторых стран исключения из ответных пошлин, но не ниже минимальных 10%. Такое заявление в ходе интервью представителям СМИ на борту самолета сделал президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что 10% — это минимальная планка.
По словам американского лидера, многие страны хотят вести с Соединенными Штатами переговоры по заключению торговых соглашений.
Трамп понимает, что какие-то страны не захотят продолжить сотрудничество из-за высоких тарифов.
Ранее сообщало о том, что Лукашенко объяснил, почему Трамп резко выступил против БРИКС.