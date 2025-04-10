Лукашенко объяснил, почему Трамп резко выступил против БРИКС

Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, почему президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лукашенко, Трамп вряд ли резко выступил против БРИКС случайно, скорее, это был продуманный шаг из-за опасений. В своем заявлении Трамп отметил, что БРИКС чуть ли не создает валюту, альтернативну доллару, и Лукашенко отметил, что такое со временем вполне было бы возможно — именно за это Россия и Белоруссия выступают уже давно потому, что видно, к чему привел монополизм доллара.

Именно поэтому, уверен белорусский президент, Трамп заявил о давлении на БРИКС — США увидели тут соперника.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп оценил готовность Путина к заключению сделки с Украиной.