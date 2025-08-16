Economist сообщил о достигнутой на Аляске первой договоренности по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин достигли предварительной договоренности о временном воздушном прекращении огня между Россией и Украиной по итогам встречи на Аляске, утверждает журналист британского издания The Economist Оливер Кэрролл.

В своем блоге корреспондент отметил, что эта договоренность призвана снизить напряженность перед предстоящей встречей лидеров трех стран. Кэрролл добавил, что следующая неделя может принести важные изменения в ходе украинского конфликта.

«Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной», — написал Кэрролл, ссылаясь на источник.

После встречи с Путиным в Анкоридже, которая состоялась впервые с 2019 года, Трамп, как сообщил Белый дом, провел «длительный» телефонный разговор в главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кроме того, он обсуждает итоги саммита в представителями стран-партнеров по НАТО.

По итогам встречи Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию, на которой сошлись во мнении, что диалог между ними прошел на высшем уровне. Главы двух держав обсудили не только ситуацию на Украине, но и российско-американские отношения.

В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп после того, как прибыл в Вашингтон, сообщил, что доволен результатами разговора с Путиными. Он отметил, что российски президент заинтересован в урегулировании конфликта и призвал Киев начать двигаться в этом же направлении.

Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги саммита на Аляске.