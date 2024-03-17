Трамп: если меня не изберут, то США ждет «кровавая баня»

В случае поражения Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов, государство ожидает «кровавая баня». Соответствующее заявление сделал сам политик в ходе встречи с единомышленниками в штате Огайо, его слова приводит журналист местного издания NYT Майкл Голд в своих социальных сетях.

В своем посте журналист привел слова Трампа на последнем выступлении. По словам политика, если он не будет повторно избран в ходе предстоящих выборов государства, то Америку ждет «кровавая баня». Он также подчеркнул, что это будет меньшим из всего плохого, что ожидает страну при другом президенте.

Накануне Трамп заявил, что некомпетентность его политического оппонента Джо Байден угрожает существованию демократии в стране.