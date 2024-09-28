Трамп: «Если меня выберут, война Украины и России быстро закончится»

Дональд Трамп заявил, что если он займет пост президента США, то предотвратит третью мировую войну.

Дональд Трамп заявил, что если он займет пост президента США, то предотвратит третью мировую войну.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Если меня выберут, военный конфликт Украины и России быстро закончится», - добавил политик.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп написал, что его оппонент Камала Харрис не сможет добиться завершения конфликта на Украине.

Он также отметил, что если его не выберут, что эта война не закончится никогда и перерастет в третью мировую войну.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории», пояснив, что каждый раз, когда он приезжает в США, он получает $60 млрд.