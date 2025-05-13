Трамп готов прилететь на переговоры по Украине, но только при одном условии

Дональд Трамп может принять участие в переговорах по Украине в Стамбуле — при условии, что на встрече будет и Владимир Путин. Об этом сообщает Fox News.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность посетить предстоящие переговоры по Украине в Стамбуле. Об этом заявил спецпосланник Кит Келлог, добавив, что участие бывшего президента США возможно только в случае присутствия на встрече Владимира Путина. Такой шаг, по мнению окружения Трампа, мог бы придать переговорам дополнительный вес и стать прорывом в затянувшемся конфликте.

По информации американской стороны, у Вашингтона сформирован список ключевых вопросов, которые необходимо обсудить в рамках возможной встречи. Речь идет о взаимных уступках, необходимости компромисса и роли США в обеспечении устойчивого мира. При этом детали формата самой встречи пока не раскрываются — речь идет о ранней стадии подготовки, в которой многое зависит от позиции Кремля.

Ранее Зеленский подтвердил, что прибудет в Турцию 15 мая.