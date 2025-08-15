Трамп готовится принять Путина на Аляске с наивысшими почестями

Президент США Дональд Трамп готовится встретить российского лидера Владимира Путина на Аляске с беспрецедентными почестями, сообщает NBC со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, глава Белого дома намерен лично поприветствовать российского лидера по прибытии, обеспечив высший уровень дипломатического протокола. Кроме того, перед Путиным расстелют красную дорожку.

Встреча Путина и Трампа состоится впервые с 2019 года. Тогда лидеры двух держав провели переговоры в рамках саммита G20 в японской Осаке.

В российскую делегацию на Аляске в августе 2025 года вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Саммит с участием российского и американского лидера начнется в 22:30 мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ранее корреспондент RT рассказал о символичном блюде, которым российских журналистов угощали по пути на Аляску в самолете.