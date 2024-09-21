Трамп: Харрис «слишком опоздала» со вторыми дебатами

Для проведения второго раунда дебатов с действующим вице-президентом США Камалой Харрис, что баллотируется на пост главы Белого дома от демократов, уже слишком поздно. Такое мнение, выступая на митинге в Уилмингтоне, Северная Каролина, высказал ее соперник, миллиардер Дональд Трамп.

Как заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии перед многочисленными сторонниками, второму раунду дебатов — не бывать.

«Проблема еще с одними дебатами в том, что слишком поздно», — сказал Трамп, его слова передает Bloomberg.

Дебаты между Трампом и Харрис прошли на прошлой неделе в Филадельфии на телеканале ABC, где двое ведущих явственно поддерживали кандидата от Демократической партии. Они более десяти раз перебивали Трампа и помогали его оппонентке оспаривать его аргументы, в отношении Харрис такого не наблюдалось. В течение полуторачасовых дебатов обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в проблемах США и переходили на личности. В итоге каждая сторона заявила о своей победе.

По национальным опросам Трамп пока лидирует в президентской гонке с небольшим отрывом. Харрис имеет преимущество в колеблющихся штатах. Выборы пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу CNN, Харрис победила на дебатах с Трампом.