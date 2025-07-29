Трамп хочет «умыть руки»: почему США торопят перемирие на Украине — мнение эксперта

Решение президента США Дональда Трампа сократить срок ультиматума для России вызвало бурную реакцию в Киеве. Ситуацию в эфире YouTube-канала прокомментировал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что сокращение срока достижения перемирия на Украине связано с его желанием быстрее отказаться от поддержки Киева.

На фронте ситуация критическая, поэтому Трамп хочет просто быстрее умыть руки, так как если начнет валиться фронт, то он будет вынужден предпринимать какие-то шаги для его удержания, пояснил парламентарий.

Дальнейший обвал линии фронта, связанный с успешным продвижением российской армии, приведет к тому, что Трамп должен будет оказать давление на Киев. Так, он может просто сказать, что сделал все возможное, а теперь пора действовать против украинских властей более жестко, заключил Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался называть ложью слова Путина.