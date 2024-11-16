Трамп хочет взыскать с New York Times $10 млрд за порочащие репутацию заявления

Об этом со ссылкой на письмо адвоката Трампа сообщает Columbia Journalism Review.

Политик обвиняет их в порочащих его репутацию заявлениях.

Новый президент США Дональд Трамп хочет взыскать с газеты New York Times и крупнейшего мирового книжного издательства Penguin Random House компенсацию в размере $10 млрд.

Гнев американского лидера вызвали публикации журналистов NYT Русса Бюттнера и Сюзанны Крейг, связанные с выходом их книги под названием «Счастливый неудачник: Как Дональд Трамп разбазарил наследство своего отца и создал иллюзию успеха».

Адвокаты заявляют, что New York Times уже нельзя считать авторитетным изданием, так как газета, будучи рупором демократов, использует клевету против политических конкурентов.

Журналисты издания рекомендовали адвокатам Трампа выдвинуть претензии к книжному издательству Penguin Random House, выпустившему книгу о новом президенте США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел.