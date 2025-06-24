Трамп хочет завершить конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп готов завершить конфликт с Ираном и заключить сделку. Об этом со ссылкой на собственный источник в Белом доме сообщает портал Axios.

23 июня стало известно, что Иран запустил ракету в направлении базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана.

Глава Белого дома заявил, что Иран слабо ответил на атаку США по его ядерным объектам. Большинство запущенных им ракет было перехвачено.

Трамп выразил надежду, что после удара по американской военной базе в Катаре Иран уже готов заключить мир.

К этому он планирует сподвигнуть и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Чиновник добавил, что США хотят заключить с Ираном сделку и «не хотят больше никакой войны».

Ранее сообщалось о том, что Трамп может приказать отключить интернет для стран ЕС.