Трамп хотел прекратить переговоры из-за требований Путина

Дональд Трамп едва не прекратил переговоры с Россией на Аляске после того, как Владимир Путин выдвинул жесткие требования по пяти регионам. Однако российский лидер впоследствии смягчил позицию. Об этом сообщает издание Axios.

По информации издания, переговоры между США и Россией на Аляске оказались на грани срыва из-за требований Владимира Путина. Как сообщает Axios со ссылкой на информированный источник, Дональд Трамп был готов завершить встречу, если Москва не пойдет на уступки.

Ключевым камнем преткновения стал вопрос о статусе пяти регионов — вероятно, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Владимир Путин изначально настаивал на условиях, которые Вашингтон счел неприемлемыми. В ответ Трамп заявил, что продолжать диалог бессмысленно, если Россия не проявит гибкости.

Ситуацию спасло изменение российской позиции. По данным издания, Путин отказался от первоначальных требований, что позволило переговорам продолжиться. Позже спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф подтвердил, что Москва согласилась обсуждать обмен территориями по текущим линиям фронта, а не в административных границах.

Ранее Трамп заявил о намерении играть только на победу перед встречей с Зеленским.