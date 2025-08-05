Трамп хотел ввести войска США в Мексику

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на территорию страны для борьбы с нелегальной миграцией, но получил категорический отказ. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время телефонного разговора с мексиканским лидером Дональд Трамп выдвинул неожиданное предложение — разместить Вооруженные силы США на территории Мексики. По словам Шейнбаум, она сразу отвергла эту идею, подчеркнув, что вопрос не подлежит обсуждению.

Заявление прозвучало на фоне обострения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. Если при Байдене поток нелегалов достиг рекордных 8 миллионов человек, то после прихода Трампа к власти статистика резко изменилась — в июне зафиксировано лишь 6 тысяч нарушителей.

Изменение связано с жесткой политикой нового президента США, который ввел режим ЧП на границе и пообещал массовые депортации. Однако предложение о военном присутствии в Мексике выглядит радикальным даже на этом фоне. Шейнбаум допустила только сотрудничество в обмене информацией, но не посягательство на суверенитет.

Ранее стало известно, что Трамп может запретить выдавать визы бразильским болельщикам на ЧМ.