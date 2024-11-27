Трамп и Байден подписали официальный меморандум о передаче власти

Команда избранного президента США Дональда Трампа и кабинет действующего главы Белого дома Джо Байдена подписали «меморандум о взаимопонимании». Это официальный документ о начале процесса передачи власти, сообщает агентство ТАСС.

Таким образом, в ближайшее время Байден начнет передавать государственные дела своему преемнику.

Те, кто был выдвинут Трампом на те или иные должности, уже смогут начать готовиться к выполнению своих обязанностей и подбору собственных команд, что станет завершающим этапом передачи власти в США.

Ранее политолог Маркелов рассказал, какова вероятность передачи Байденом Киеву ядерного оружия.