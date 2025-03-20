Трамп и Зеленский в ходе разговора подняли тему положения ВСУ в Курской области

Во время своего телефонного разговора Дональд Трамп и Владимир Зеленский затрагивали тему положения украинской армии в Курской области. Об этом заявила «Лента.ру» со ссылкой на сообщение Белого дома.

Белый дом опубликовал официальное заявление, которое сделали Майк Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности, и госсекретарь Марко Рубио. По их словам, одна из тем, которую украинский и американский президенты подняли во время своего разговора по телефону, — это положение войск Украины на территории Курской области.

«Они рассмотрели ситуацию в Курской области и договорились о тесном обмене информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя», — указано в документе.

Трамп также в деталях довел до Зеленского содержание своего разговора с Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин во время общения с Трампом по телефону предупредил его о полной недоговороспособности украинских властей. Это, по его мнению, создает серьезные риски на пути к миру.