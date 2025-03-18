Во время переговоров Путина и Трампа обсуждались риски, которые связаны с недоговороспособностью киевского режима. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Стало известно, что Владимир Путин отметил в разговоре с Дональдом Трампом риски, которые связаны с неспособностью Киева на переговоры и многократные нарушения уже достигнутых ранее договоренностей со стороны киевского режима.

Помимо этого, во время разговора Путина и Трампа обсуждались и варварские преступления киевского режима против мирных жителей Курской области.

Уже в ближайшее время, в среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен военнопленными, стало известно, что каждая сторона должна будет передать по 175 человек