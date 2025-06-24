Трамп: Иран и Израиль договорились о перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии.

По его словам, через 24 часа после прекращения боевых действий между Израилем и Ираном выйдет официальное объявление о прекращении 12-дневной войны.

Сначала огонь прекратит иранская сторона, а израильская сторона остановит боевые действия через 12 часов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге после атаки США на Иран ночью 22 июня заявил, что Соединенные Штаты Америки ликвидировали ядерные планы Ирана, нанеся удар по иранской ядерной программе.