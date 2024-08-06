Трамп: Иран начнет войну с Израилем в ночь на 6 августа

Ожидаемая вот уже как несколько последних дней кряду атака Ирана на Израиль, что должна стать ответом на недавнее убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, будет совершена в наступающую ночь, 6 августа. Об этом в беседе с репортером Одином Россу заявил 45-й глава Белого дома и нынешний кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

По словам политика, он якобы получил данную информацию от абсолютно достоверных источников.

«Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», – сказал Трамп.

Тут же Трамп непреминул подчеркнуть, что обострения ближневосточного конфликта не было бы, будь он прямо сейчас президентом США.

Напомним, обострение отношений между Израилем и Ираном началось после убийства главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. В ночь на 31 июля стало известно, что политический деятель погиб в резиденции в Тегеране в результате авиаудара со стороны Израиля. Официально израильская сторона не сообщала о ликвидации Хании.

После смерти Хании представители Ирана заявили о планах отомстить Израилю. Отмечалось, что для этого будет организована специальная операция.

Ранее стало известно, что что Иран через Венгрию уведомил Израиль о намерении нанести по нему удар. Об этом сообщил глава израильского МИД Исраэль Кац.