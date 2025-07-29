Трамп использовал консилер на руках во время поездки в Шотландию
Independent: Трамп покрыл руки консилером на встречах в Шотландии из-за синяков
Фото: [flickr.com]
Согласно информации, опубликованной изданием The Independent, во время визита в Шотландию на руках американского президента Дональда Трампа был замечен консилер.
Как сообщило издание, макияж на руках главы Соединенных Штатов привлек внимание в ходе его встреч с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и британским премьер-министром Киром Стармером.
На снимках отчетливо видно, что правая рука Трампа была замаскирована консилером. Официальные комментарии по этому поводу отсутствуют.
Следует отметить, что 17 июля медицинское обследование выявило у президента Трампа хроническую венозную недостаточность. В свою очередь, представители Белого дома объяснили появление синяков на руках президента раздражением мягких тканей, вызванным частыми рукопожатиями, а также приемом аспирина.
Ранее Трамп заявил о предотвращении шести крупных войн.