Трамп использовал консилер на руках во время поездки в Шотландию

Согласно информации, опубликованной изданием The Independent, во время визита в Шотландию на руках американского президента Дональда Трампа был замечен консилер.

Как сообщило издание, макияж на руках главы Соединенных Штатов привлек внимание в ходе его встреч с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и британским премьер-министром Киром Стармером.

На снимках отчетливо видно, что правая рука Трампа была замаскирована консилером. Официальные комментарии по этому поводу отсутствуют.

Следует отметить, что 17 июля медицинское обследование выявило у президента Трампа хроническую венозную недостаточность. В свою очередь, представители Белого дома объяснили появление синяков на руках президента раздражением мягких тканей, вызванным частыми рукопожатиями, а также приемом аспирина.

Ранее Трамп заявил о предотвращении шести крупных войн.