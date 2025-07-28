Трамп заявил о предотвращении шести крупных войн

Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства в мире могло бы идти шесть крупных войн. Президент США привел в пример урегулирование конфликта между Камбоджей и Таиландом, которое, по его словам, заняло всего сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Во время общения с журналистами в Шотландии Дональд Трамп сделал громкое заявление о своей роли в мировой политике. По его словам, если бы не его усилия, на планете сейчас бушевали бы шесть крупных военных конфликтов. В качестве примера он привел недавнее прекращение огня между Камбоджей и Таиландом, которое, как утверждает Трамп, было достигнуто благодаря его посредничеству.

Президент США пояснил, что использовал экономические рычаги влияния — страны, желавшие заключить торговые соглашения с Америкой, должны были сначала прекратить военные действия. Такой подход, по его словам, сработал не только в азиатском регионе, но и в Африке, где удалось смягчить противостояние между Руандой и ДР Конго.

Столкновения на границе Камбоджи и Таиланда начались 24 июля из-за спорных территорий вокруг древних храмов. Уже через три дня стороны объявили о перемирии, причем камбоджийский премьер публично поблагодарил Трампа за содействие.

Ранее Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах по Украине.