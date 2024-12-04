Президент Путин прокомментировал угрозы Трампа о введении пошлин на товары из БРИКС

Президент России Владимир Путин, комментируя угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении товаров из БРИКС, указал, что пока последнего не было у власти, прошлые позиции доллара оказались подорваны. Об этом пишет ТАСС.

«Произошли определенные изменения в экономике, в мировой и в американской экономике. Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — заявил президент России.

При этом лидер страны добавил, что в настоящее время американская валюта используется в качестве инструмента не только политической, «а может быть даже и вооруженной борьбы», дабы нанести ущерб другим государствам. Несмотря на это, роль доллара в мировой экономике становится все менее значимой, так как падает доля США в данной сфере. Как заявил президент России, по этой причине идут процессы, которые связаны с применением других инструментов. При этом он подчеркнул, что использование передовых технологий и инструментов никто не в состоянии запретить.

А как сообщает РБК, на вопрос главы ВТБ Андрея Костина об обещании Трампа ввести пошлины в случае отказа от доллара лидер России ответил, что новый президент США анонсировал подобную меру в случае запрета на использование доллара или введения на него ограничений.

«Одно дело — запрещать использование доллара, а другое дело — его не использовать», — сказал Путин.

Также глава России заявил, что США сами виноваты в наметившемся процессе отказа других стран от доллара и начавшихся разработок собственных систем для расчета. С его же слов, благодаря тому, что американская валюта является мировой, в течение последних лет Штаты сумели пополнить свою бюджет на сумму примерно в $10 тлрн.

Ранее в Кремле сообщили об излишнем давлении США в своем желании навязать всем доллар, а политолог Баширов предсказал разрушение мировой торговой системы из-за инициативы Трампа.