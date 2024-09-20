Трамп: я сделал все возможное для евреев, но они голосуют «за противника»

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп подчеркнул, что «еврейский народ будет непосредственно замешан» в его вероятном поражении на выборах, передало издание The New York Times со ссылкой на его высказывания во время предвыборного мероприятия в Вашингтоне.

«Несмотря на все мои усилия для поддержки Израиля, лишь 24% американских евреев проголосовали за меня. Ко мне действительно отнеслись неблагоприятно, но такова моя судьба», — отметил он.

По мнению Трампа, демократы «оскорбляют» американских евреев, но те продолжают голосовать «за противника». Он считает, что его поражение на выборах может привести к гибели Израиля.

Республиканец добавил, что из-за своей политики в отношении Израиля он заслуживает «100% голосов еврейского населения».

Ранее Трамп пообещал не превращать США в диктатуру после победы на выборах.