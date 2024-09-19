Баллотирующийся на пост президента США от республиканцев миллиардер Дональд Трамп не намерен превращать страну в «диктатуру» в случае своей победы на предстоящих в стране ноябрьских выборах. Тем не менее именно в этом его и упрекают политические оппоненты из Демократической партии, указал политик, выступая в среду, 18 сентября, перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк.

Как подчеркнул политик, если уж что и несет угрозу диктата, так это как раз сама Демпартия, кандидатом от которой является нынешний вице-президент США Камала Харрис.

«Нам необходимо добиться прекращения лжи (Демпартии США — прим. ред.) о том, что их политический оппонент намерен установить диктатуру в США. Довольно врать. Правда состоит в том, что я не представляю угрозу американской демократии, а они — представляют», — сказал Трамп, его цитирует РИА Новости.

Политик напомнил, именно «украденные» выборы в 2020 году, когда к власти пришел действующий глава Белого дома Джо Байден, а также «провальная» миграционная политика его администрации превратили США, по сути, в страну третьего мира.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен провести встречу на следующей неделе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.