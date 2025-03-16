Трамп лично наблюдал за ударами ВВС США по Йемену

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, лично контролировал нанесение ударов силами американской авиации по территории Йемена, о чем свидетельствует информация, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети Х.

Президент США проводит уик-энд в своём поместье Мар-а-Лаго, расположенном во Флориде. На снимке он запечатлён в костюме для игры в гольф и в своей фирменной кепке MAGA.

Как сообщалось ранее, 12 марта представители хуситов заявили о намерении продолжить нападения на суда, направляющиеся в Израиль, в связи с тем, что израильское правительство не возобновило поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

15 марта президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о начале военной операции против повстанцев-хуситов. Он обвинил их в организации актов пиратства, насилия и терроризма в отношении американских и других судов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. В ответ на это вооруженные силы США, действуя совместно с британскими военными, нанесли удары по территории Йемена.

Ранее сообщалось о том, что в результате ударов армии США по городу Сане, который находится под контролем хуситов, погибло не менее 13 человек. Кроме того, в результате обстрелов города Саада, расположенного в Йемене, жертвами стали не менее 10 человек, среди которых была женщина и четверо детей.