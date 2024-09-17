Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди опубликовали статью в Hill, в которой подчеркнули необходимость прямого начала переговоров США с Россией по Украине.

Их целью является уменьшение риска глобального ядерного конфликта, поскольку, по словам авторов, атомная война приведет к концу цивилизации.

«США должны изменить свою стратегию и немедленно приступить к переговорам с РФ по вопросу Украины», — заявляется в статье.

В статье также упоминается, что затягивание военного конфликта может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям как для США, так и для всего мира.

Дипломатические усилия могут помочь снизить уровень напряженности и восстановить стабильность.

Они настаивают на том, что только через конструктивный диалог и мирные переговоры можно добиться длительного мира и устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что США продолжат антироссийскую политику вне зависимости от итогов выборов.