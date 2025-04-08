Трамп-младший обвинил Киев в сокрытии важной информации
Сын Трампа: Киев скрыл информацию о попытке Раута купить РПГ на Украине
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Сын американского президента Дональд Трамп-младший обвинил власти Киева в том, что они скрывали тот факт, что Райан Уэсли Раут, покушавшийся на жизнь его отца, за месяц до своего задержания пытался купить на Украине оружие.
Напомним, ранее издание Newsweek сообщало о том, что Райан Уэсли, обвиняемый в покушении на американского президента Дональда Трампа, поддерживал контакты с украинским куратором, у которого был доступ к боевому оружию.
Уэсли просил продать ему ручной противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.
В публикации отмечается, что Раут в одном из сообщений попросил прислать ему РПГ или зенитную ракету Stinger и обещал посмотреть, что можно сделать. В сообщении также была фраза о том, что Трамп неблагоприятен для Украины.
Ранее сообщалось о том, что на Украине заявили, что страну можно использовать как полигон для западного оружия.