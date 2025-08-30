Трамп может приостановить переговоры по Украине из-за отсутствия «гибкости» сторон

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность временного отказа от активных дипломатических усилий в отношении урегулирования ситуации вокруг Украины, пишет Axios.

По информации источников, такой подход может быть реализован до тех пор, пока одна или обе стороны конфликта не продемонстрируют готовность к большей гибкости на переговорах.

Отмечается, что команда Трампа придерживается мнения о неэффективности дальнейших дипломатических шагов без существенных уступок со сторон, поэтому новая стратегия предполагает выжидательную позицию, которая должна подтолкнуть участников переговорного процесса к более конструктивным решениям.

Как пишет здание, такая позиция отражает общий подход Трампа к внешней политике, который он демонстрировал в ходе своего предыдущего президентского срока. Он неоднократно заявлял о необходимости пересмотра международных обязательств США и достижения конкретных результатов, а не ведения бесконечных переговоров.

Ранее бывший советник вице-президента США Камалы Харрис по вопросам национальной безопасности изложил потенциальную стратегию, которую Белый дом может применить в отношении Украины.