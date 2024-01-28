В МИД России предупредил Запад о последствиях конфискации активов

Министерство иностранных дел РФ предупредило Запад о последствиях конфискации недвижимости и активов государства. В комментарии РИА Новости ведомство отметило, что Москва подготовит эффективный и адекватный ответ на такие действия.

«Неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств», — отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что подобные меры можно квалифицировать как «вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого».

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада начали вводить против России беспрецедентные санкции. В Европе конфисковали активы российских компаний. Так, например, Польша ввела ограничения против «Газпрома», «Новатэка», «Акрона». Власти Германии также заморозили активы «Газпрома» и «Роснефти». Санкции были введены и со стороны Италии.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, Москва справится со всеми ограничениями, которые вводят недружественные страны.

Ранее мы сообщали, что президент РФ назвал главное назначение спецоперации на Украине.