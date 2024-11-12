Трамп может заменить директора ФБР своим советником Пателем

Вновь избранный президент США Дональд Трамп вновь избранный президент США рассматривает возможность замены директора ФБР Кристофера Рэя своим советником Кэшем Пателем, сообщило NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Патель также является кандидатом на пост главы ЦРУ.

Сам Кристофер Рэй, по слухам, не настроен на конфликты и получает удовольствие от работы в ФБР. Он выразил готовность работать до конца своего срока, а также признал, что готов к возможному решению Трампа о замене.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые прошли 5 ноября, став первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Результаты выборов были подтверждены всеми ведущими СМИ.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение, а действующий президент США Джо Байден поздравил Трампа с победой и выразил готовность к передаче власти.

Коллегия выборщиков от штатов проголосует 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Ожидается, что инаугурация Трампа состоится 20 января.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Илон Маск может не занять должности в администрации Дональда Трампа.