Трамп на дебатах вновь заявил, что «мгновенно» закончит войну России с Украиной

В США начался первый раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост главы Белого дома: миллиардера Дональда Трампа и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Трансляцию ведет Телеграм-канал РИА Новости: США.

В ходе обсуждения конфликта на Ближнем Востоке Трамп заявил, что США сеют по всему миру горячие точки и этому давно пора положить конец. Отдельно он пояснил, что это касается непрекращающегося противостояния Украины и России.

«Я уже говорил не раз и повторюсь, как только я стану президентом, я прекращу украинский конфликт в миг. Там нет сложных решений, у меня есть четкий план», — подчеркнул миллиардер.

Ранее Трамп заявил на дебатах, что при Харрис США превратятся в Венесуэлу на стероидах, мир ждет Третья мировая война.