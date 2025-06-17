Трамп на фоне угроз Ирану экстренно собирает в Белом доме Совет нацбезопасности
Трамп на фоне угроз Ирану созвал в Белом доме Совет нацбезопасности
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По информации, предоставленной телеканалом Fox News, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, поручил Совету национальной безопасности провести встречу и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.
Час назад представитель администрации Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Дональд Трамп досрочно завершает своё участие в саммите G7 в Канаде и возвращается в Соединённые Штаты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«Он (Трамп. — Прим. ред.) потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке», — сообщил ведущий в эфире телеканала.
В то же время, по информации, полученной от источников в администрации США, которые были предоставлены журналисткой CBS News Дженнифер Джейкобс, Соединенные Штаты не будут принимать участие в наступательных действиях Израиля.
Согласно имеющейся информации, сотрудники аппарата Совета национальной безопасности трудятся в непрерывном режиме с момента старта военной операции Израиля.
Министр обороны США Пит Хегсет также заявил, что Соединённые Штаты не намерены вступать в вооружённый конфликт с Ираном. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп продолжает надеяться на достижение соглашения с Тегераном по ядерной программе, сообщает Fox News.
Ранее в своем обращении к общественности на платформе Truth Social президент Трамп призвал всех жителей Тегерана незамедлительно покинуть город.