Трамп объявил о создании системы ПРО «Железный купол» для обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что сразу после въезда в Овальный кабинет поручит военным и ученым создать и внедрить новейшую систему противоракетной обороны «Железный купол», которая будет покрывать всю территорию страны.

Это американец сделал в ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне в воскресенье вечером, 19 января.

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Ранее Трамп заявил, что все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток.