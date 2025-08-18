Трамп на пресс-конференции с Зеленским: «Путин ждет моего звонка»

Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину после переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

На переговорах в Белом доме Дональд Трамп подтвердил планы связаться с Владимиром Путиным. По его словам, этот звонок состоится после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Зеленский, в свою очередь, избегал резких оценок, подчеркивая, что любые переговоры должны учитывать позицию Киева. Европейские лидеры пока не комментировали слова Трампа, но ранее выражали скепсис по поводу его посреднической роли.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отверг любые идеи вступления Украины в НАТО.