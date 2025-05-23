Трамп намекнул на свое бессрочное президентство в новом ролике

Президент США Дональд Трамп поделился юмористическим видеороликом в своей социальной сети Truth Social, намекающим на возможность его бессрочного пребывания на посту главы государства.

В видео использована обложка журнала Time от 2018 года, на которой изображены таблички с указанием годов президентства Трампа, начиная с 2024 года. Последняя табличка датирована 2044 годом. Видео смонтировано таким образом, что год на последней табличке непрерывно увеличивается, в конечном итоге замирая на надписи «4eva» (сокращение от английского «forever», что означает «навсегда»).

В качестве музыкального сопровождения на протяжении всего ролика используется кульминационный и напряженный фрагмент сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига под названием «В пещере горного короля».

В конце марта Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок, если его соперником на выборах станет бывший президент Барак Обама. Он упоминал о существовании «способов», позволяющих ему остаться у власти дольше положенного срока, однако подчеркнул, что пока преждевременно серьезно рассматривать эту возможность.

Ранее политолог Светов заявлял, что Трамп не хочет мира между Россией и Украиной.