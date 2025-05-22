Найдена причина, по которой Трамп отказался от идеи ЕС о перемирии на Украине

Политолог Юрий Светов в беседе с Инфо24 объяснил отказ Дональда Трампа поддержать предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине.

По словам эксперта, у США есть стратегическая заинтересованностью в продолжении конфликта, несмотря на риторику о переговорах. Светов считает, что реальная позиция Вашингтона проявляется в действиях: Трамп готов поставлять оружие как европейским союзникам для передачи Киеву, так и напрямую Украине за наличный расчет.

«Я бы все-таки аккуратнее относился к заявлениям Трампа. Он все время маневрирует. Сегодня он говорит о том, что ведет санкции против России, а завтра заявляет, что не будет этого делать», — отметил Светов.

По мнению Светова, ключевые решения принимаются не в дипломатических переговорах, а на поле боя, о чем свидетельствуют продолжающиеся атаки украинских дронов на российские регионы после стамбульских договоренностей.

Напомним, что во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп назвал переговоры «превосходными» и выразил надежду на скорое начало переговоров о прекращении огня.

Ранее Владимир Путин пообещал, что Россия будет отвечать на атаки украинской армии.